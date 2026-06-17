TCE-AM abre inscrições para Programa de Residência Jurídica e Contábil

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) abriu nesta quarta-feira (17) as inscrições para a edição 2026 do Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC). A iniciativa é voltada a bacharéis e futuros formandos em Direito e Ciências Contábeis que desejam ampliar a experiência profissional. O prazo segue até 26 de junho.

O processo deve ser feito exclusivamente pelo endereço processoseletivo.tce.am.gov.br, onde estão disponíveis o edital completo, o cronograma e todas as orientações.

Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, “além de contribuir para a formação dos participantes, o programa fortalece a aproximação entre a academia e a administração pública e permite que novos profissionais conheçam de perto a atuação do Tribunal”.

Nesta edição, serão ofertadas 30 vagas: 20 para a Residência Jurídica e 10 para a Residência Contábil. Os demais aprovados formarão cadastro reserva. Os residentes receberão bolsa mensal de R$ 3 mil e terão carga horária de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias. O programa terá duração inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

O processo seletivo contará com prova objetiva e discursiva no dia 26 de julho. O cartão de confirmação, com horário e local de aplicação, estará disponível a partir de 22 de julho. O resultado final deve ser divulgado em 30 de setembro.

Os candidatos que atenderem aos critérios legais poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 100, entre os dias 17 e 18 de junho. Já os candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência deverão observar os procedimentos previstos no edital.

A seleção é destinada a bacharéis e concluintes dos cursos de Direito e Ciências Contábeis residentes no Amazonas, desde que apresentem a documentação exigida no momento da convocação.

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Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM