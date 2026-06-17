TCE-AM reúne municípios para dar início à fase de execução do programa TCE pela Educação

Secretários municipais de Educação e mais de cem pontos focais indicados pelos municípios amazonenses participaram, nesta terça-feira (16), da abertura de uma nova etapa do programa TCE pela Educação, iniciativa do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) voltada ao fortalecimento das políticas públicas educacionais no estado.

A atividade marcou o início da fase de execução das ações planejadas pelos municípios ao longo das etapas anteriores do programa. Durante o encontro, os participantes receberam orientações técnicas e discutiram os mecanismos de acompanhamento das políticas públicas educacionais desenvolvidas pelas redes municipais de ensino.

Na abertura do evento, a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, destacou a importância da atuação conjunta entre os municípios para a construção de resultados duradouros na educação.

“O Programa TCE pela Educação nasceu da convicção de que é possível construir resultados melhores quando há compromisso, planejamento e cooperação. Cada município que está aqui hoje é parte fundamental dessa transformação”, afirmou.

Coordenador do programa, o conselheiro-corregedor Fabian Barbosa ressaltou que o trabalho desenvolvido até o momento permitiu mobilizar as redes municipais de ensino em torno da construção de políticas educacionais próprias.

“Hoje nós temos, no estado do Amazonas, quase 50 municípios com políticas educacionais postas. Isso nunca aconteceu na história do nosso estado. Agora, iniciamos uma fase em que não mais pensamos em planejar, mas em executar o que foi planejado”, destacou.

Segundo o conselheiro, o programa já conta com a participação de cerca de 3.300 escolas em todo o Amazonas, das quais mais de 3.100 elaboraram e apresentaram planos de ação voltados à melhoria dos resultados educacionais.

Programação segue nesta quarta-feira

As atividades do TCE pela Educação continuam nesta quarta-feira (17) com um ciclo de palestras voltado à efetividade das políticas públicas. A programação contará com a participação da secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Kátia Schweickardt; da desembargadora federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1); e do conselheiro Fabian Barbosa, além de especialistas convidados para debater estratégias de fortalecimento da gestão pública e da educação nos municípios amazonenses.

TCE pela Educação

O programa TCE pela Educação busca apoiar os municípios amazonenses na construção de soluções voltadas à melhoria dos indicadores educacionais, por meio da orientação técnica, do acompanhamento de resultados e da articulação entre instituições ligadas ao setor educacional.

Texto: Flávia Rezende

DICOM TCE-AM