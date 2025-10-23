TCE-AM abre inscrições para encontro sobre transformação digital e I.A no controle público

Reforçando sua posição de referência nacional em tecnologia e inovação, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) promoverá, no dia 30 de outubro, o evento “TCE 75+ – Transformação Digital e Inteligência Artificial no Controle Público”, voltado à discussão sobre o uso da tecnologia e da Inteligência Artificial (IA) na administração pública.

Com programação das 8h30 às 12h30, no auditório da Corte de Contas, o encontro faz parte das comemorações pelos 75 anos do TCE-AM e reunirá servidores públicos da área de gestão administrativa e de tecnologia da informação do Estado e dos municípios do Amazonas, além de acadêmicos e público civil interessado.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site da Escola de Contas Públicas (ECP), no endereço ecpvirtual.tce.am.gov.br.

“O TCE-AM tem buscado estar à frente de seu tempo, utilizando a tecnologia como ferramenta estratégica para aprimorar o controle e o serviço público. Esse evento é mais uma demonstração de que o Tribunal não apenas acompanha as transformações digitais, mas é protagonista nesse processo”, destacou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

O evento abordará a Transformação Digital e a Inovação aplicada ao Controle Público, destacando o avanço tecnológico do Tribunal e seus projetos de vanguarda, como a criação da Diretoria de Inteligência Artificial, o uso pioneiro de IA em auditorias e julgamentos, e o desenvolvimento de plataformas digitais próprias, como a Amazon.IA, voltada à capacitação e integração dos servidores.

“Estamos diante de um marco significativo. O TCE-AM consolida-se como uma instituição de vanguarda tecnológica, integrando inovação à gestão pública e reafirmando o compromisso com a modernização do controle”, afirmou o secretário de Tecnologia da Informação, Elynder Belarmino

Evolução tecnológica

Durante o evento, serão apresentados projetos que integram o programa TCE Next ou TCE 75+, um conjunto de iniciativas estratégicas em tecnologia da informação, infraestrutura digital e inteligência de dados, que norteará as futuras ações tecnológicas da Corte nos próximos anos

A programação incluirá uma linha do tempo da evolução tecnológica do Tribunal, desde a modernização iniciada nos anos 1990 até os sistemas atuais de virtualização de processos, automação documental e inteligência de dados, além de painéis sobre cibersegurança, integração de dados e relatórios automatizados

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa