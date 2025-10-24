Suspeito é preso com celular que se transforma em revólver

O objeto pode ser desmontado e contém um mecanismo de disparo, com espaço para munições

São Paulo – Um jovem de 18 anos foi preso na noite de quinta-feira (23) em Roseira, no interior de São Paulo, após ser flagrado com um artefato que aparentava ser um celular, mas que na verdade funcionava como uma arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante um patrulhamento da Força Tática pelo bairro Barretinho. Na Rua Alfredo Garcia dos Reis, os agentes abordaram um veículo com quatro ocupantes e, durante a revista, encontraram o falso telefone.

O objeto, conforme informado pela corporação, pode ser desmontado e contém um mecanismo de disparo, com espaço para munições calibre 380. O jovem foi detido em flagrante e levado para a Delegacia de Guaratinguetá (SP), onde o caso foi registrado.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am