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Acidentes aéreos somam 64 casos e 17 mortes no Brasil em 2026

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/brasil/acidentes-aereos-somam-64-casos-e-17-mortes-no-brasil-em-2026/

Dados da FAB apontam fatores operacionais como principais causas; queda em BH reacende alerta

Brasil – O Brasil registrou 64 acidentes aéreos e 17 mortes em 2026, segundo dados da Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os números consideram ocorrências até o fim de abril.

Somando os últimos anos, o país acumula 1.605 acidentes e 779 mortes na aviação desde 2016.

O tema voltou à atenção após um avião de pequeno porte cair e atingir um prédio residencial em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4). Cinco pessoas estavam a bordo; duas morreram e três ficaram feridas. Moradores do edifício não foram atingidos.

Em 2025, foram registrados 153 acidentes e 62 mortes. Já em 2024, o país teve 175 ocorrências e 152 vítimas — o maior número da série recente. Parte desse total está ligada ao acidente envolvendo uma aeronave da Voepass, que caiu em Vinhedo e deixou 62 mortos.

Entre os estados com mais registros de acidentes estão São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Segundo o Cenipa, a maioria dos casos está relacionada a falhas operacionais, como erros na condução do voo e planejamento. Fatores psicológicos, condições climáticas e problemas de infraestrutura também aparecem entre as causas mais frequentes.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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