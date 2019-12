Supermercados de Manaus terão horários estendidos e “viradões” para o Natal

Mais comodidade e tranquilidade na hora de comprar presentes para a família e os produtos para a tradicional ceia de Natal, sem a necessidade de enfrentar o trânsito, filas e pagar preços altos.

Estas são algumas das vantagens que o consumidor de Manaus terá, no período natalino deste ano, por conta do horário especial de funcionamento que os supermercados da principal rede atacadista e varejista da cidade.

Ao todo, serão nove lojas do Grupo DB que, a partir da próxima segunda-feira (16), até o dia 23 de dezembro, terão o horário de funcionamento estendido em uma hora de atendimento em diversos bairros de Manaus: Hiper DB Paraíba (até às 23h), São José (até às 22h), Ponta Negra (até às 23h), Cidade Nova (até às 23h), DB Constantino Nery (até às 20h), DB Costa e Silva (até às 22h), Djalma Batista (até às 22h), DB Compensa (até às 22h), DB Nova Cidade (até às 23h),

E, para quem sempre deixa tudo para última hora, outras seis lojas – além das duas unidades que já operam 24 horas – também irão realizar “viradões”, abrindo as portas às 7 horas do domingo (dia 22), e fechando somente às 19 horas da terça-feira, véspera de Natal, no dia 24.

De acordo com a diretora do DB, Elane Medeiros, os horários especiais de funcionamento no final de ano, são uma constante solicitação feita pelos clientes e que, este ano, será colocada em prática tanto no Natal, quanto no Ano Novo pela empresa.

“Em um dia ou semana normal do ano, é bem complicado enfrentar o trânsito e arrumar tempo para fazer tarefas normais como ir ao supermercado. Quando chega esta época do ano, é mais difícil ainda. Foi pensando nisso que, a partir do dia 16, a população poderá fazer suas compras com mais calma, pagando preços justos em todas as zonas da cidade”, afirmou a gestora ao acrescentar que, além dos produtos alimentícios e tradicionais do período, como panetones, a rede de supermercados preparou uma série de ofertas especiais em sua linha de presentes para todas as idades.

No dia de Natal (25), todas as lojas estarão fechadas e reabrirão apenas no dia 26.

Ano Novo

Para o último dia do ano (31), 21 das 23 lojas do Grupo DB em Manaus irão funcionar até às 19h, com exceção do Empório DB (avenida Ephigênio Salles) e do Hiper DB Dom Pedro (avenida Pedro Teixeira) – que operam normalmente 24 horas todos os dias da semana – e da mais nova unidade da empresa, o Hiper DB Torquato, situado no Allegro Mall (no bairro Colônia Terra Nova), que opera diariamente até a meia-noite.

A diretora Elane Medeiros explica ainda, que a implantação dos horários especiais de funcionamento neste final de 2019, possibilitou ganhos e vantagens também para os colaboradores e parceiros do Grupo.

“Além do trabalho em si, haverá um saldo muito positivo para nosso atual quadro de colaboradores e também um acréscimo nas vagas de trabalho, tanto diretas e indiretas, dos prestadores de serviços”, afirmou.

