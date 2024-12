Sob nova direção, Flamengo deve cancelar jogo do Carioca em Manaus

Novo presidente Luiz Baptista, o Bap, modifica planejamento e deve cancelar partida de 25 de janeiro, na Arena

Manaus –Anunciado para atuar na Arena da Amazônia no início de 2025, o Flamengo deve cancelar a vinda a Manaus para duelo pelo Cariocão. A decisão está nas mãos do novo presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que tomou posse na quarta-feira (18). Com isso, planejamentos feitos ainda sob a gestão de Rodolfo Landim, serão modificados e um deles é o cancelamento do jogo do Rubro-Negro em solo amazonense.

O jogo do Flamengo, que aconteceria em Manaus, no dia 25 de janeiro, contra o Volta Redonda, não vai mais acontecer no local. Isso porque, Bap quer montar o planejamento visando a preparação da equipe para a Supercopa do Brasil, diante do Botafogo, em Belém (PA), no dia 2 de fevereiro.

Inicialmente, Landim tinha definido que a delegação do Fla viajaria para os Estados Unidos em 10 de janeiro e retornaria ao Brasil no dia 24, direto para Manaus. Justamente por conta do jogo contra o Volta Redonda. Contudo, Bap já mudou a programação rubro-negra.

Dessa forma, a expectativa agora é de que a delegação do Fla deixe os Estados Unidos logo após o amistoso com o São Paulo, dia 19 de janeiro. Com isso, ao invés do elenco desembarcar em Manaus, a chegada deve acontecer no Rio.

No momento, a gestão de Bap se preocupa com o planejamento visando a Supercopa do Brasil. Isso porque, o clássico vale o primeiro título para o Flamengo em 2025.

A Supercopa do Brasil já tem data e local definidos: 2 de fevereiro de 2025, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Fla vai em busca do tri, após ganhar a taça do torneio em 2020 e 2021.

