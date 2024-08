Simaria teria dado calote em empresa de detetives, diz colunista

É isso mesmo? Simaria foi parar na justiça após não ter pago um serviço de investigação contratado por ela em 2022. A informação foi dada por Alessandro Lo-Bianco na última terça-feira, dia 30, no programa A Tarde É Sua, após o jornalista ter tido acesso ao processo movido pela empresa de detetives.

Segundo Lo-Bianco, a cantora que fazia dupla com Simone recebeu 15 intimações e que o valor da dívida está em torno de 13 mil reais, após multas e reajustes. Além disso, a empresa também pede a condenação de Simaria.

A empresa de detetives alega que possui prints de conversas com a cantora e que ela chegou até a esquecer uma bolsa de grife em uma das reuniões presenciais que teve com a empresa.

No processo, também é possível saber que o serviço contratado por Simaria era confidencial, por ela ser uma pessoa pública, mas que após ela não ter cumprido com os autos do contrato o caso se tornou público.

amazonianarede

Estrelando Da Redação