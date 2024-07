Silvio Santos está sob cuidados intensivos em hospital de São Paulo

Apresentador passa por exames após contrair a gripe H1N1

São Paulo- O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, está internado desde terça-feira (16) no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento da gripe H1N1. Ele está no quarto, em cuidados intensivos em virtude da idade. No momento, Silvio passa por uma série de exames.

A informação sobre a internação do Silvio foi dada em primeira mão pela Folha. A Comunicação do SBT foi procurada, mas não quis comentar o caso.

SS está fora do ar há quase dois anos, desde que gravou o seu último programa no SBT, em setembro de 2022. Ele saiu de fininho, sem anunciar aposentadoria, mas nunca mais voltou.

Silvio está afastado até mesmo das decisões importantes do SBT. Os funcionários da emissora, por exemplo, ficaram surpresos que a grande mudança na programação de 2024 não teve o dedo do patrão. Quem promoveu a nova grade foi Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora e filha de Silvio Santos.

amazonianarede

R7 d24am