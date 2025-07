Após perder 100 kg, Gordão da XJ passa mal e é levado ao hospital

Após sentir fortes sintomas de ansiedade e taquicardia, ele precisou deixar evento às pressas

São Paulo – O influenciador Gordão da XJ enfrentou um episódio de mal-estar durante a festa de casamento do também criador de conteúdo Buzeira com Hillary Yamashiro, realizada no último sábado (12). Após sentir fortes sintomas de ansiedade e taquicardia, ele precisou deixar o evento às pressas, sem conseguir se despedir dos convidados, e foi levado diretamente para o hospital.

Nas redes sociais, Gordão relatou o ocorrido. “Comecei a passar mal, sentir muita náusea e minha ansiedade atacou. Fui embora sem dar tchau pra ninguém, vim pro hospital e fiquei aqui. Estava com o coração acelerado demais, pressão alta…”, escreveu.

Conhecido por documentar sua jornada de emagrecimento — na qual já eliminou 100 kg — o influenciador explicou que episódios de ansiedade ainda são um desafio.

“Uma sensação horrível quando a ansiedade ataca. Fico agoniado que não gosto de hospital, só venho quando tô mal mesmo”, desabafou.

Após ser submetido a exames e passar algumas horas em observação, ele recebeu alta médica, mas com recomendação de procurar um psiquiatra para acompanhamento contínuo da saúde mental. A sugestão, no entanto, foi recusada por ele naquele momento. “Bagulho de doido. Já estou bem, nada de psiquiatra”, afirmou.

O episódio repercutiu nas redes, gerando apoio de fãs e seguidores, que elogiaram a transparência do influenciador ao compartilhar a vulnerabilidade e os desafios após a grande transformação física.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am