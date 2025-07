Shopping de Manaus recebe exposição de carros antigos neste fim de semana

Estacionamento externo na avenida Coronel Teixeira terá, aproximadamente, cem carros antigos durante o Expossante

Manaus – O público apaixonado por carros antigos terá um evento especial no próximo domingo (27). O Shopping Ponta Negra, localizado na zona oeste de Manaus, sediará o Expossante, das 17h às 22h, no estacionamento externo.

Aproximadamente cem carros estarão em exposição no local para todos os tipos de público. Entre os modelos expostos estarão Fusca, Opala, Chevette, entre outros. O mais antigo será um Austin, que foi fabricado na década de 1940.

“Vai ser uma exposição de carros antigos que não saem da garagem. Ficam guardados e circulam apenas para participarem de grandes eventos, como é o caso do Expossante”, afirma o coordenador do evento e vice-presidente do Clube de Carros Antigos do Amazonas, Thiago Guimarães.

A exposição já é um evento tradicional no calendário dos apaixonados por carros antigos. “É um momento que procuramos realizar com frequência para troca de ideias, troca de experiências e também para que o público que tenha curiosidade possa ver os veículos e, quem sabe, se apaixonar e se tornar um colecionador”, destaca Thiago.

Para a coordenadora de Marketing do Shopping Ponta Negra, Luana Coelho, o Expossante é um evento que atrai todos os tipos de público. “Poder ver um carro antigo, que é uma verdadeira relíquia para o colecionador, tão de perto é algo fascinante. Não vemos esses modelos na rua com tanta frequência. Então, o Expossante chega como uma oportunidade para o público matar um pouco da curiosidade e ver os carros que costumamos ver mais nos filmes”, comenta.

Com informações da Assessoria Portal d24am