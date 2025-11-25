Chegada de cruzeiro marca início da temporada no Amazonas

Para esta temporada estão previstos seis navios, que devem trazer 4.043 passageiros e 2.353 tripulantes

Manaus – Após parada na comunidade Boca da Valéria, em Parintins, o primeiro cruzeiro da temporada 2025/2026 com mais de 980 turistas atracou no Porto de Manaus nesta segunda-feira(24). A chegada da embarcação marca o início da programação que deve ampliar o fluxo turístico e movimentar a economia estadual.

De acordo com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), para esta temporada estão previstos seis navios, que devem trazer 4.043 passageiros e 2.353 tripulantes. No total, 6.396 visitantes passarão pela comunidade Boca da Valéria, por Parintins e por Manaus ao longo da programação.

A Amazonastur estima receita direta próxima de 260 mil dólares, equivalente a cerca de R$ 1,38 milhão. A receita indireta deve alcançar R$ 6,93 milhões, totalizando movimentação prevista de R$ 8,31 milhões na economia estadual.

Balanço

Na temporada 2024/2025, os Estados Unidos responderam por 60% dos visitantes internacionais. Em seguida vieram turistas do Reino Unido, com 21%, do Canadá, com 10%, da Austrália, com 3%, e da Alemanha, com 1,2%.

O índice de satisfação dos visitantes alcançou 89,91, com destaque para os atrativos naturais, que registraram aprovação de 99,13. Entre os principais interesses citados estiveram atividades de contemplação, trilhas, observação da fauna e da flora e experiências nos rios, reforçando a imagem do Amazonas como destino voltado para natureza e conexão com a floresta.

Com informações da Assessoria Portal d24am