Sete quelônios são resgatados de casa na zona leste de Manaus

A ação foi feita por um morador que entregou os répteis de forma voluntária as autoridades

Manaus – Sete quelônios foram resgatados. neste sábado (6), no bairro João Paulo, na zona leste de Manaus. No endereço, morava um homem de 66 anos.

Por volta das 9h45, a equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) recebeu uma solicitação para atendimento na rua Capim Santo, no bairro João Paulo.

O morador fez a entrega voluntária dos sete quelônios, sendo: três irapucas (podocnemis erithrocephalas) e quatro tracajás (podecnemis unifilis).

Os policiais militares encaminharam os répteis para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para receberem os devidos cuidados.

Crime Ambiental

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seu (s) autor (es) às penalidades previstas na Lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

