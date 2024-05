Sesc e Drive-Thru Ambiental arrecadam materiais recicláveis em Manaus

As entregas podem ser feitas até quarta-feira (15), das 8h às 15h

Manaus- Com o objetivo de promover a sustentabilidade por meio da arrecadação de materiais recicláveis e reutilizáveis, o Sesc Amazonas, em parceria com o projeto Drive-Thru Ambiental, está recebendo a doação de diversos resíduos na unidade Sesc Centro, situada na Rua Henrique Martins, n.427. As entregas podem ser feitas até quarta-feira (15), das 8h às 15h.

A iniciativa já passou pelo Sesc Balneário e entre os dias 27 e 29 de maio estará na unidade Sesc Ler Cidade Nova, na Rua Visconde de Itanhaém, n.94. Segundo a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento, o objetivo do projeto é incentivar o descarte correto de materiais que normalmente são jogados no lixo, mas que podem ter um novo destino.

“É necessário que as pessoas desenvolvam consciência ambiental e entendam a importância de contribuir com o meio ambiente e, consequentemente, com nosso futuro. Essa é uma das formas que podemos ajudar e fazer a diferença, então estamos recebendo diversos materiais que podem ter sua vida útil prolongada”, explica.

Podem ser doados papéis, papelão, plástico, embalagens longa vida, isopor, metais, ferro, garrafas de vidro, tampinhas de garrafa e materiais eletrônicos como CPUs e componentes, monitores CRT, LCD, mouses, teclados, estabilizadores, nobreaks, notebooks e acessórios, fax e impressoras, aparelhos telefônicos e celulares, aparelhos de CD/DVD, televisores, cabos e fios em geral, geladeiras, fogões e micro-ondas.

Também serão aceitos itens, como roupas, caroço de tucumã, óleo de cozinha usado, brinquedos, acessórios, calçados, maquiagem, perfumes, cápsulas de café, material de escrita e esponjas de lavar louça.

