Com custo de mais de R$ 79 milhões, ‘Rosa Almeida’ tem obra estacionada

Previsão inicial para entrega da obra era de 360 dias. Pelo prazo, desde a assinatura da ordem de serviço, inauguração deveria ocorrer em agosto de 2024

Manaus – Dez meses após a assinatura da ordem de serviço, o parque Encontro das Águas Rosa Almeida, que fica no bairro Colônia Antônio Aleixo na zona leste de Manaus, ainda não saiu do papel. O parque, que vai custar aos cofres públicos mais de R$ 79 milhões, deveria ser entregue no próximo mês, no entanto segue sem previsão da gestão municipal. Na última semana, a equipe de jornalismo do GRUPO DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (GDC), esteve no local e constatou um campo de obras deserto.

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no dia 26 de setembro de 2023 pelo prefeito de Manaus David Almeida, com previsão de entrega em 360 dias, menos de um ano depois. À época, ao autorizar a obra, David reforçou que em 12 meses o local estaria pronto. No entanto, a área só teve a intervenção com os tapumes limitadores de acesso instalados em janeiro deste ano.

O projeto foi licitado e teve como vencedor o Consórcio Encontro das Águas, formado pelas empresas F N Crespo Neto e Cia Ltda. e RED Engenharia Ltda e deve custar aos cofres públicos R$ 79.899.416,23 (setenta e nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e três centavos).

Dentre as empresas do consórcio, a que chama a atenção é a RED Engenharia Ltda., que recebeu mais de R$ 97 milhões do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) em 2023. Da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), a empresa recebeu mais R$ 3 milhões em repasses, totalizando mais de R$ 100 milhões recebidos. Em 2024, já somam mais de R$ 25 milhões em repasses realizados pela Prefeitura de Manaus. As informações são do Portal da Transparência da Prefeitura de Manaus.

A obra tem o projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e foi anunciada como um marco para o turismo da capital amazonense, uma vez que contemplaria um dos principais pontos turísticos da cidade.

O projeto original foi desenvolvido em 2005 e contém um museu e um restaurante que totalizam 1.800 metros quadrados de área, com acessibilidade universal, totalizando uma área de implantação de 17.533,18 metros quadrados. A atual gestão municipal ampliou o parque, com área administrativa, pórtico de entrada, espaço multiuso, quiosques, banheiros públicos e estacionamentos, com todo o espaço prevendo acesso a Pessoas com Deficiência (PcDs). As áreas ao ar livre vão incluir academia ao ar livre, playground e até playpet.

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), responsável pelo projeto, foi questionado, considerando a data de 26 de setembro de 2023, quando ocorreu a assinatura da ordem de serviço para o início das obras no parque, e previsão para entrega de 360 dias. Pelo prazo, a obra deveria ser entregue no próximo mês. A pasta não respondeu a solicitação sobre o motivo pelo qual as obras não andaram, em que fase se encontra a obra, qual a previsão para a entrega da obra totalmente concluída e qual a forma de pagamento para o consórcio vencedor para construção?

O espaço segue aberto para manifestação da gestão municipal.

amazonianarede

Simone Lima d24am