Separação real! Príncipe William terminou relação com Kate Middleton pelo telefone: ‘Precisava de espaço’

Príncipe William e Kate Middleton completaram, no último dia 29, 12 anos de casados. Apesar dos rumores de traição e de brigas violentas, em público, o casal demonstra plena harmonia. Mas nem sempre foi assim! Em 2007, eles viveram um término relâmpago que jogou um balde de água fria em uma das relações mais admiradas do mundo.

Kate e William se conheceram nos tempos de faculdade e engataram um intenso e fofo namoro. Mas, logo, precisaram lidar com pressão de todos os lados – especialmente, da mídia britânica, que muito antes de eles sonharem em firmar um compromisso mais sério, já a chamavam de “A próxima princesa do povo”, em alusão ao título carinhoso recebido por Princesa Diana décadas antes.

Nesse cenário, William começou a questionar se o relacionamento sobreviviveria àquelas expectativas. Segundo a especialista real Katie Nicholl, o jovem foi aconselhado pelo então Príncipe Charles e pela Rainha Elizabeth II a não apressar as coisas.

Nos primeiros dias de abril de 2007, William decidiu terminar o namoro com Kate. E fez isso através do telefone, segundo informações do livro “William and Kate: A Royal Love Story”. O Príncipe se entregou às noitadas, enquanto Middleton seguiu focada em um treinamento para uma competição beneficente de remo.

SEPARAÇÃO DE PRÍNCIPE WILLIAM E KATE MIDDLETON DURANTE DOIS MESES

O amor falou mais alto: Kate e William começaram a se aproximar novamente em junho de 2007, quando o Príncipe convidou a então ex-namorada para uma festa à fantasia do quartel em que servia. Menos de 20 dias depois, lá estavam os pombinhos juntos novamente – e assim permanecem até os dias de hoje.

Em 2010, quando noivaram, Kate e William concederam uma entrevista onde falaram abertamente sobre os dois meses em que permaneceram separados. Ela admitiu que não ficou feliz, mas valorizou o tempo que teve para si.

“Você descobre coisas sobre si mesma que talvez você não tenha percebido. Eu acho que você pode ficar bastante consumido por um relacionamento quando você é mais jovem. Eu realmente gostei desse tempo para mim também, embora eu não tenha pensado nisso na época”, disse ela.

Para William, a pouca idade da época e o fato de ainda estarem descobrindo as próprias personalidades culminaram no afastamento. “Estávamos tentando encontrar nosso próprio caminho e estávamos crescendo, então foi apenas um pouco de espaço e funcionou para o melhor”, disse o herdeiro do trono.

