Seleção Feminina vence Bolívia em primeira partida da Copa América

Luciléia, Ana Luiza, Diana, Emilly, Camila (2), Amandinha, Taty e um gol contra

São Paulo – Na tarde deste sábado (22), a equipe comandada pelo técnico Wilson Sabóia venceu a Bolívia por 9 a 1 na estreia da Copa América. A competição segue até o próximo domingo (30), com todas as partidas disputadas na Arena Sorocaba, em São Paulo.

Ao longo do jogo, o Brasil mostrou grande poder ofensivo, criando diversas oportunidades no ataque. Na defesa, a equipe se manteve sólida e bem organizada, neutralizando as poucas investidas adversárias.

No primeiro tempo, a Seleção abriu o placar com três gols: Luciléia e Ana Luiza balançaram as redes em jogadas ensaiadas, e Diana marcou o terceiro com um forte chute de fora da área. Ainda na etapa inicial, Emilly desperdiçou um tiro livre de 10 metros, mas logo depois teve nova chance e converteu, ampliando a vantagem. O Brasil ainda teve um pênalti a seu favor, mas a goleira da Bolívia defendeu, evitando o quinto gol.

No segundo tempo, a equipe manteve o ritmo e a intensidade. Camila marcou o quinto gol. Em seguida, Amandinha fez o sexto e um gol contra da defesa boliviana resultou no sétimo. O oitavo foi marcado por Taty e, por fim, Camila balançou a rede novamente, fechando a vitória brasileira em 9 a 1.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am