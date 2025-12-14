Seis bairros de Manaus têm alto risco de infestação da dengue

O levantamento mostra ainda18 bairros em situação crítica, entre eles Cidade Nova, Parque 10 de Novembro, Compensa, Centro e Jorge Teixeira.

O 4º Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025 apontou seis bairros de Manaus com alto risco de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. São eles: Tarumã, Da Paz, Alvorada, Lírio do Vale, Nova Esperança e Santo Agostinho. Outros 28 bairros ficaram em baixo risco e 29 em médio risco.

Com base nos índices de infestação e nas notificações das doenças, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) elaborou um Mapa de Vulnerabilidade. O levantamento mostra 18 bairros em situação crítica, entre eles Cidade Nova, Parque 10 de Novembro, Compensa, Centro e Jorge Teixeira.

Um total de 25.954 imóveis de Manaus foram vistoriados no mês de novembro, que apontou um nível de infestação predial do Aedes aegypti de 1,8%, mantendo o município em médio risco para as doenças transmitidas pelo Aedes, considerando que médio risco compreende valores entre 1,0 e 3,9.

Segundo Marinélia Ferreira, diretora da Vigilância Epidemiológica da Semsa, os dados do LIRAa ajudam a direcionar as ações de prevenção para os bairros mais vulneráveis.

“A programação do ‘Dia D’ de Combate ao Aedes faz parte dessas ações, com a mobilização da sociedade para que a população possa contribuir para prevenir surtos de doenças. Manaus está no período de maior frequência de chuvas, o que favorece o aumento de focos e criadouros do Aedes. Por isso, é ainda mais importante trabalhar com prevenção”, disse Marinélia.

A Semsa recomenda o uso do “Checklist 10 Minutos contra o Aedes”, que orienta a população a eliminar criadouros em apenas 10 minutos por semana. A medida é eficaz porque o ciclo de vida do mosquito dura de 7 a 10 dias.

Marinélia reforçou que pequenos cuidados semanais podem evitar a proliferação do mosquito. “Os moradores podem aplicar o checklist, utilizando apenas 10 minutos do seu tempo durante a semana. Muitas vezes esquecem de verificar recipientes como copos descartáveis, lonas ou vasilhas de animais, que acumulam água”, disse.

Os levantamentos anteriores mostraram queda na infestação: 2,2% em março, 1,4% em julho e 1% em setembro.

De janeiro até 6 de novembro, Manaus registrou 1.211 casos confirmados de dengue, nove de zika e 79 de chikungunya.

O chefe da Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores da Semsa, Alciles Comape, explicou que o período chuvoso aumenta o risco de casos, mas destacou que Manaus registra queda significativa na dengue.

“Ano passado tivemos quase 11 mil notificações de dengue e mais de três mil casos confirmados. Neste ano, foram 4.342 notificações e 1.211 confirmações. Mas é essencial manter a atenção e não baixar a guarda”, alertou Alciles.

Os Distritos de Saúde seguem com ações de prevenção nos bairros mais vulneráveis. Entre elas estão visitas domiciliares, borrifação com inseticida, monitoramento de casos suspeitos e campanhas de orientação à população.

amazonianarede

Por g1 AM