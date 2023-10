Seca recorde em 2023: Maior vazante já registrada no Amazonas

SECA RECORDE – DESDE 2010 NÃO SE VIA ALGO IGUAL.

Com a confirmação da maior vazante já registrada no Amazonas, o rio Negro atingiu nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, a cota de 13,59m.

Atualmente, de 62 municípios do Estado, 50 estão em situação de emergência;

Pelo histórico de 2022, o rio só parou de vazar no dia 28 de outubro, ou seja, ainda temos chão pela frente. Porém, há relatos de que o rio já começou a encher no Peru e registros de chuvas no Alto Solimões.

Veja o ranking das três maiores secas da história:

📊☀️

1º 2023 – 13,59m

2º 2010 – 13,63m

3º 1963 – 13,64m

amazonianarede