Município de Parintins é certificado no Mapa do Turismo Brasileiro

Manaus – O município de Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus) está entre os 26 municípios do Amazonas reconhecidos como parte do Mapa do Turismo Brasileiro. A certificação foi emitida pelo Ministério do Turismo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e dos Interlocutores Estaduais do PRT.

Estar no Mapa do Turismo é uma conquista significativa para Parintins, pois representa o reconhecimento do potencial turístico da cidade e abre portas para investimentos, promoção e desenvolvimento do setor.

Segundo informações do Ministério do Turismo, a certificação é válida até 28 de março de 2025.

A secretária de Turismo, Karla Viana, destacou a importância da permanência do município de Parintins no Mapa do Turismo Brasileiro. Ela ressalta que essa medida contribuirá para atrair mais visitantes, gerar empregos e impulsionar a infraestrutura turística da cidade.

“Com as belezas naturais, cultura e eventos tradicionais, como o Festival de Parintins, o município se destaca como um destino turístico, oferecendo experiências aos visitantes e a certificação de Parintins no Mapa do Turismo Brasileiro é motivo de orgulho para nós”, destaca a secretária Karla Viana.

