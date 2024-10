Sean ‘Diddy’ Combs tem julgamento marcado para maio de 2025

Diddy enfrenta acusações de conspiração, extorsão e tráfico sexual relacionadas a alegações que remontam a 2008

EUA – Com grande repercussão no mundo todo, o rapper e emprsário Sean Combs, conhecido como Diddy, compareceu ao tribunal pela primeira vez desde sua prisão. Ele solicitou ao juiz a possibilidade de responder às acusações em liberdade. O pedido foi negado e o julgamento do artista está agendado para 5 de maio de 2025.

Durante a audiência, duas filhas e a mãe de Diddy também estavam presentes. Janice Combs declarou que seu filho “não é perfeito mas não é um predador”. Diddy enfrenta acusações de conspiração, extorsão e tráfico sexual relacionadas a alegações que remontam a 2008. As investigações indicam que ele teria coagido mulheres durante anos com apoio de funcionários e associados famosos.

Os relatos incluem silenciamento das vítimas por meio de chantagem e atos violentos. Desde sua prisão em setembro deste ano, mais de 120 vítimas se apresentaram às autoridade, entre elas estão 25 menores na época dos crimes.

A defesa apresentou documentos judiciais apontando o Departamento de Segurança Interna dos EUA como responsável pelo vazamento à mídia sobre um incidente envolvendo uma ex-namorada no corredor de um hotel em 2016.

Após a divulgação de acusações e a prisão do rapper Sean ‘Diddy’ Combs, 54, resgate de trechos de conversas e vídeos de famosos entraram para o centro de um dos rincipais escândalos da indústria musical. ‘Diddy’ revelou artistas como Usher, Mary J. Blige e Notorious BIG e é um influente executivo do mercado musical nos EUA.

Conheça as vítimas citadas em processo

Cassie Ventura teve um relacionamento de idas e vindas com o rapper e o conheceu quando ela tinha 19 anos, na época Diddy tinha 37. Eles se relacionaram até 2018 e, em 2023, a cantora acusou o rapper por agressão sexual. Em maio de 2024, um vídeo de Combs agredindo a cantora veio a público. O processo foi resolvido fora do tribunal, mas uma série de denúncias de agressão sexual se seguiu, desencadeando novas investigações.

Em fevereiro deste ano, Rodney “Lil Rod” Jones, antigo produtor e cinegrafista de Combs, entrou com uma ação federal contra o rapper. Ele o acusa de assédio sexual, ameaças e ainda afirmou ter sido drogado. O rapper e sua equipe estavam, segundo o processo, “se envolvendo em atividades ilegais sérias”, incluindo tráfico de drogas e sexual. Em abril, Jones alterou o processo, acrescentando 25 novas páginas e um novo réu: o ator Cuba Gooding Jr. Segundo as alegações de Jones, em 2023, Combs o apresentou a Gooding em um iate. Combs teria sugerido que eles “se conhecessem” melhor e os deixou sozinhos. Na ocasião, Gooding teria assediado e agredido Jones.

Yung Miami, ex-namorada de Combs, também é citada no caso. Segundo Jones, a artista era uma das mulheres “que recebiam uma taxa mensal para trabalhar como profissionais do sexo do Sr. Combs” e chegou a alugar um avião para levar drogas para o rapper.

O príncipe Harry também é citado no processo, mas não há alegações contra ele, e seu nome foi utilizado como exemplo das conexões poderosas de Diddy.

Outras relações também estão ligadas ao rapper, um exemplo delas é a cantora Jennifer Lopez, a estrela namorou Combs entre 1999 e 2001. Na época em que os dois estavam juntos, o rapper chegou a ser preso após uma confusão durante um tiroteio em uma boate de Manhattan, em 2001. Diddy foi detido e acusado de violações de armas e acusações adicionais, segundo o jornal “The New York Times”.

O cantor 50 Cent alimenta há anos uma briga pública com Diddy. Em 2006, ele chegou a lançar música onde acusa o rapper de ter ligações com a morte de Notorious BIG. 50 Cent também já alegou que o produtor teria envolvimento no assassinato de Tupac. O cantor está produzindo o documentário ‘Diddy Do it?’ que aborda as acusações de agressão sexual feitas contra Diddy por várias mulheres.

Nas últimas horas, um suposto vídeo retirado de uma live entre Diddy e Anitta viralizou na web. O motivo é que as imagens mostram uma conversa entre os dois, durante o período de pandemia, em que a brasileira parece mencionar uma das festas organizadas pelo rapper.

No suposto trecho do vídeo entre os dois, Diddy afirma estar ansioso para reencontrar Anitta pessoalmente: “Mal posso esperar para que isso acabe e eu possa dançar com você novamente”.

A cantora brasileira, então, responde: “Na sua última festa, eu fiquei fod***”, sendo prontamente interrompida por ele, que diz: “Nós não vamos falar sobre isso… O que acontece em uma festa do Diddy, fica na festa do Diddy”.

Nas redes sociais, Nicki Minaj e 50 Cent criticaram Jay-Z, um dos melhores amigos de Diddy. Até o momento, o rapper não se pronunciou sobre as acusações contra o amigo. A modelo Naomi Campbell outra amiga íntima e que já organizou uma festa de aniversário para Diddy também não comentou sobre o assunto.

O cantor e dançarino, Usher chegou a morar com o Diddy e em 2004, contou que o rapper “coisas doidas” e “declaradamente sexuais”.

“Havia sempre mulheres. Você abria porta e havia alguém fazendo sexo, ou várias pessoas tendo uma orgia. Você nunca sabia o que ia acontecer”, disse o cantor a Rolling Stone. Ele também ainda não comentou sobre a prisão do amigo.

