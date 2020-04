Saúde do Amazonas à beira do colapso, com curva ascendente e sistemática de casos de Covid-19

Hospitais do Amazonas têm 95% de ocupação de UTIs

Manaus – O Amazonas pode ser o primeiro estado brasileiro a saturar a rede hospitalar. Segundo o governo do estado, 95% dos leitos de UTI dos quatro principais hospitais públicos de Manaus já estão ocupados. A capacidade de leitos de UTI no sistema de saúde é de uma semana. E isso bem antes do pico previsto do surto, o que comprova que a saúde do Amazonas está à beira do colapso.

Em último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (08), em pronunciamento nas redes sociais, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, informou os novos números da doença no estado. São 168 novos casos, perfazendo um total de 804 pacientes positivos: 712 em Manaus e 92 no interior. São 30 mortes confirmadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com curva ascendente e sistemática, o estado do Amazonas já registra 804 casos de coronavírus. A média de crescimento nesse número tem sido de mais de 100 casos por dia.

“Estamos com curva ascendente e sistemática no número de casos. A transmissão está se ampliando e mais pessoas estão necessitando de suporte hospitalar”, disse Rosemary Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde.

Rosemary também enfatizou a necessidade de a população do estado permanecer em isolamento social, pois o número de casos tende a crescer bastante nas próximas semanas de abril e no mês de maio.

Prefeitura de Manaus

A prefeitura de Manaus convocou, nesta terça-feira (7), 100 enfermeiros e 263 Técnicos em Enfermagem, do último processo seletivo simplificado, para atuarem nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde/EAS no combate ao coronavírus (Covid-19), no município de Manaus.

“Não medirei esforços para ajudar o Estado, com o que for necessário, e colocar o quanto antes essa fundamental estrutura no atendimento aos pacientes infectados com a Covid-19 em funcionamento. Queremos pressa porque a saúde não pode esperar”, disse o prefeito em rede social.

Os convocados deverão se apresentar a partir da próxima segunda-feira (13). As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município.

Ministério da Saúde

Há preocupação do Ministério da Saúde com relação ao aumento do número de casos em alguns estados, em que a epidemia pode estar na transição para fase de aceleração descontrolada.

Muitas cidades não estão devidamente estruturadas e não possuem um número de hospitais suficientes para atender os pacientes nessa fase mais aguda da epidemia.

Um dos estados que preocupa é o Amazonas. A média do Brasil para casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 4,3. O Amazonas ultrapassa esse número apresentando 6,2 casos para cada 100 mil habitantes.

Também há um agravante no estado do Amazonas relacionado ao número de leitos em UTI, pois registra, para cada 10 mil habitantes, 0,64 leitos, o que demonstra a situação crítica da saúde no estado.

O Ministério da Saúde reafirma a importância do isolamento social, ação vital para não sobrecarregar o sistema de saúde no país.

