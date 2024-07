São Raimundo garante liderança e está na terceira fase da Copa Amazonas Sub-20

Empate contra o Nacional manteve a equipe no topo do grupo

Manaus- Na tarde desta quinta-feira (18), o São Raimundo empatou com o Nacional em 1×1, em duelo realizado no CT do Nacional, pela última rodada da Copa Amazonas Sub-20.

O gol da partida para o São Raimundo foi marcado por Saviola. O adversário ainda empatou o placar, mas o resultado foi o suficiente para garantir o Tufão na liderança, o que rendeu a classificação antecipada para a terceira fase da competição do clube.

O adversário do clube sairá dos confrontos da segunda fase, ainda a serem confirmados.

Os jogos da terceira fase também serão divulgados posteriormente pela Federação Amazonense de Futebol.

amazonianarede

Redação com Assessoria d24am