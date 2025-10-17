São Paulo é multado em quase R$ 500 mil pela Conmebol

Tricolor recebeu três penalidades por atraso no reinício da partida e uso de sinalizadores durante o jogo contra a LDU

São Paulo- O São Paulo recebeu três multas da Conmebol referentes à partida de volta das quartas de final da Libertadores contra a LDU, disputada no Morumbi. A soma dos valores chega a 90 mil dólares (aproximadamente R$ 488 mil, segundo a cotação desta quinta-feira). O clube ainda pode recorrer.

A maior multa, de 50 mil dólares, foi aplicada ao técnico Hernán Crespo por infringir o artigo 5.1.11.6 do Manual de Clubes da Conmebol, que prevê responsabilidade por atraso no início ou recomeço da partida. O São Paulo também recebeu uma multa pelo mesmo artigo em 20 mil dólares.

Além disso, outra penalidade, de 20 mil dólares, acabou sendo aplicada por descumprimento do artigo 12.2 do Manual de Clubes. Esta é referente ao acendimento de sinalizadores, fogos de artifício ou outros objetos pirotécnicos nas dependências do estádio. Todos os valores vão sair automaticamente do que o Tricolor tem a receber por direitos de televisão ou patrocínio.

O São Paulo deu adeus à Libertadores após perder duas vezes para a LDU, sendo 2 a 0 em Quito e por 1 a 0 no Morumbis. Assim, a equipe busca garantir vaga na próxima edição da competição continental via Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a oitava colocação, com 38 pontos, cinco atrás do Bahia, que está na sexta posição.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am