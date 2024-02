Saiba resultado da eleição dos novos conselheiros do Concultura em Manaus

Oito conselheiros representantes dos oito segmentos artísticos da sociedade civil foram eleitos para biênio 2024-2026, nesta terça-feira (20), no Palácio Rio Branco, praça Dom Pedro II, avenida 7 de Setembro, bairro Centro, zona sul da capital. Confira a lista de eleitos.

Os novos conselheiros eleitos para o biênio 2024-2026 são: Cultura Étnica, com 46 votos, Marcivana Sateré-Mawé, e suplente Domingos Sávio, com 20 votos; em Literatura, Bosquinho Poeta, com 50 votos, e suplente Thiago Roney, com 25 votos; Música, Loren Luniere (11 votos) e suplente Jackson Colares (5); Audiovisual, Andreas Dominique (22) e suplente Paulo Ricardo (16); em Cultura Popular, Maycon Jonas Cardoso (158) e suplente José Neto (61); Artes Visuais, Avelino Astro (17), e suplente Michell Melo (11); Teatro e Circo, Daniely Peinado (80) e suplente Valderes Souza (64); e segmento de Dança, Alcides Januário (187) e suplente Francis Baiardi (55).

A Comissão Eleitoral do Concultura divulgou o resultado, após a apuração dos votos, às 20h30, no salão superior do Palácio Rio Branco, com as presenças dos candidatos. O prefeito David Almeida dará posse aos novos conselheiros no dia 1º de março.

Para o presidente do Concultura, Neilo Batista, a atuação dos conselheiros, na gestão do prefeito David Almeida, passou por uma relevância inédita, que levou a elaboração do primeiro Plano Municipal de Cultura, gestão do Fundo Municipal de Cultura, de forma participativa, levando cultura, emprego e renda às periferias. “O processo sucessório do Conselho se dá hoje, de forma organizada, com participação ativa dos artistas e, sendo transparente, com ampla divulgação e a presença da imprensa”, afirmou.

A presidência da Comissão Eleitoral é do vice-presidente Carlos Guedelha, que anunciou os vencedores do certame. Ele agradeceu a atuação dos mesários e auxiliares que realizaram a recepção, orientação aos candidatos e eleitores, com o devido conforto e no menor tempo possível.

O decano dos artistas presentes, que fez questão de participar do pleito, foi o dramaturgo e diretor de teatro Wagner Melo, 82 anos, com mais de 60 anos de atuação nos palcos amazonenses. “Eu me arrepio de falar sobre isso, eu nunca sonhei, nunca pensei que ia presenciar isso, a união da classe. O mais importante foi ver os artistas de todas as áreas se respeitando. Essa eleição é importante, porque mostra uma mobilização inédita da classe”, ressaltou Melo.

Os números de inscrições deferidas para os oito segmentos artísticos (cultura popular, cultura étnica, teatro e circo, literatura, artes visuais, audiovisual, dança e música) bateram recorde de inscritos, de 1.408 eleitores e 39 candidatos. O Conselho é paritário, composto também por oito vagas preenchidas pelas secretarias municipais, representantes do poder público.

Os candidatos por segmento: artes visuais (6), audiovisual (5) cultura étnica (6), cultura popular (6), dança (3), literatura (5), música (4) e teatro e circo (4).

