Rio Negro está 4,16 m abaixo do mesmo período de 2023, em Manaus

Manaus – O nível do Rio Negro registrou, nesta sexta-feira (13), a cota de 4,16 metros abaixo do mesmo dia do ano passado, ao atingir 16,75 m com uma queda média diária de 24 centímetros, na semana. Os dados são do 37º Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e apontam para um cenário de novo recorde.

O Negro começou o mês com o nível de 19,78. Este ano, o rio iniciou o processo de vazante no dia 5 de julho. Em 2023, o Negro atingiu a cota de 13,59 m, em 16 de outubro, a mais baixa desde que começaram as medições, em 121 anos.

De acordo com os últimos dados do SGB, o rio desceu uma média diária de 6 cm em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros a noroeste de Manaus) e 8 cm em Barcelos (a 399 quilômetros a noroeste). Já em Manaus, os declínios diários estão na ordem de 24 cm e na média de sua extensão, a Bacia do Rio Negro está 3,70 m abaixo do intervalo da normalidade para a época.

No Alto Solimões, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de Manaus), o rio está com níveis muito baixos para o período. Segundo o SGB, foram registradas cotas mínimas da série de dados, com -17,9 cm na sexta-feira, após ter descido na semana uma média diária de 8 cm. No geral, a Bacia do Rio Solimões apresenta recessão média diária de 3 cm em Fonte Boa (a 678 quilômetros a oeste de Manaus), mas manteve as descidas diárias de 25 cm em Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste da capital), cujos níveis estão no intervalo das mínimas para época, ao atingir, nesta sexta-feira, 6,57 cm.

Na Bacia do Rio Amazonas, a média diária de descida foi de 18 cm em Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste) , 17 cm em Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus). Os dados apontam valores abaixo do intervalo das mínimas para o mês de setembro, aponta o SGB.

