“Resolvi me recolher e acolher meus sentimentos”, diz Isabelle sobre término

Manaus – A Cunhã-poranga do Garantido e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB25), Isabelle Nogueira, voltou às redes sociais nesta sexta-feira (7) para falar sobre o término do namoro com Matteus Amaral, após ambos emitirem uma nota informando aos fãs sobre a separação “Resolvi me recolher e acolher meus sentimentos” disse a cunhã.

Nos stories do Instagram, Isabelle aparece visivelmente abalada dizendo que após emitir a nota sobre o fim do noivado com Matteus, ela resolveu se recolher.

“E ai meu povo, eu voltei aqui, eu não entro no meu Instagram desde o dia em que eu postei a nota. Eu escolhi me recolher e acolher os meus sentimentos”, inicia Isabelle.

A cunhã continua o desabafo dizendo que não é simples encerrar ciclos quando ainda há sentimentos.

“Não é simples encerrar ciclos principalmete quando é um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, projetos e expectativas”, continua a cunhã.

Isabelle agradece o carinho, o amor e as boas vibrações dos fãs.

Da Redação Portal d24am