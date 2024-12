Renato Aragão rebate acusações de Carlos Alberto de Nóbrega

Renato Aragão decidiu comentar a respeito de uma acusação de Carlos Alberto de Nóbrega sobre uma suposta briga que eles tiveram na Globo.

Renato Aragão, de 89 anos, chamou a atenção ao rebater falas de Carlos Alberto de Nóbrega, de 88. O eterno “Didi” negou que tenha proibido a entrada do colega em seu camarim, quando os dois trabalhavam juntos na Globo.

Renato Aragão desmente falas de Carlos Alberto de Nóbrega

Recentemente, Renato concedeu uma entrevista ao podcast “Boa Noite, Brasil”. Após ser questionado, pelo apresentador César Filho, o ex-trapalhão falou sobre sua relação com Carlos Alberto de Nóbrega. Na ocasião, o jornalista recordou uma entrevista do contratado do SBT em seu canal, no YouTube. No bate-papo em questão, o comandante de “A Praça É Nossa” disse que decidiu se afastar do ex-comediante da Globo para “separar o lado pessoal do profissional”. O pai de Lívian Aragão, porém, negou que tenha brigado com o humorista.

O ex-trapalhão ainda alegou não saber o motivo que fez o comandante do “A Praça é Nossa” se afastar dele: “Nunca houve briga . Ele que fez alguma coisa errada com outra pessoa e está pensando que sou eu. um cara muito famoso, muito alegre, mas não sei por que se afastou.“, declarou.

Entenda

Em uma antiga entrevista à César Filho, Carlos Alberto disse: “Com o passar dos anos, ele foi crescendo muito financeiramente e artisticamente e, de repente, comecei a me sentir um peixe fora do aquário. Ele começou a reclamar de eu entrar no camarim a ponto de botar uma placa na porta: ‘colegas, por favor, não entrem’ Não houve uma discussão, apenas falei para o Renato ‘prefiro ser teu amigo a trabalhar com você, não quero perder a sua amizade’.“.

Nóbrega inclusive atribui sua saída da Globo ao intérprete de Didi Mocó. Ele era o redator de “Os Trapalhões”, protagonizado por Renato. Porém, de acordo com o apresentador, ele decidiu deixar o posto após esse episódio em que se sentiu ofendido.

