‘Renascer’: Traição de Damião e Eliana sai caro; Ritinha se vinga do marido com filho de Inocêncio

Na novela ‘Renascer ‘, Ritinha (Mell Muzzillo) troca beijos com Augusto (Renan Monteiro ) para se vingar de traição de Damião (Xamã). A cena irá ao ar nos próximos capítulos.

Em ‘Renascer’, Ritinha ficará bastante irritada ao descobrir que realmente Damião a atraiu com Eliana (Sophie Charlotte ). A jovem já desconfiava do adultério por conta dos sumiços e do jeito frio do ex-matador, mas após ter a comprovação, ela resolverá pagar da mesma moeda.

‘Renascer’: Atração de Ritinha por Augusto é antiga

Desde a chegada de Augusto (Renan Monteiro ) na fazenda, a filha de Inácia (Edvana Carvalho) tem mostrado bastante animação. Ela até foi repreendida pela mãe por chamar o rapaz de Guto, seu apelido, e não pelo nome, já que considera um desrespeito a relação entre patrão e empregada.

Pois agora, a índia dará uma abertura ao médico. Inicialmente, o rapaz ficará chocado com o sorriso de Ritinha, mas acabará se envolvendo pelo beijo dela e curtirá o affair por um bom tempo.

Após as traições realizadas de ambos os lados, Ritinha e Damião decidirão se separar. A partir daí, ele se envolverá ainda mais com Eliana, que passará a morar na casa de Egídio (Vladimir Brichta ), enquanto Ritinha aproveitará sua solteirice até dar condição para José Bento (Marcello Melo Jr. ).

amazonianarede

Purepeople.br Rafael Munhos