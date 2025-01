Reinaldo Gottino deixa o comando do ‘Balanço Geral’ e Record escolhe substituto

O jornalista Reinaldo Gottino deixou o comando do programa ‘Balanço Geral SP‘, exibido nas tardes da Record. O motivo? É que o comunicador tirará alguns dias de férias, mas do que merecidas, após uma maratona especial na programação de fim de ano do canal.

Diante das férias de Gottino, a direção da Record bateu o martelo e escolheu o jornalista Dionísio Freitas para substituí-lo já à partir desta segunda-feira, 06 de janeiro. Vale lembrar que o profissional já assumiu o comando do ‘Balanço Geral SP’ em outras oportunidades e estava no comando do ‘Cidade Alerta’ nos últimos dias, cobrindo às férias de Luiz Bacci.

Devido à volta de Bacci nesta segunda (06) ao ‘Cidade Alerta’, Dionísio Freitas ficou disponível para assumir o comando do ‘BG’ até à volta de Reinaldo Gottino que deve ocorrer no dia 20 de janeiro.

Reinaldo Gottino confirma férias do ‘Balanço Geral’

Pelas redes sociais, Gottino compartilhou um banner confirmando que sairá de férias da programação da Record neste inicio de ano. “Boa noite! Férias… ON“, publicou ele no Instagram. Nos comentários, seus milhares de fãs reagiram: “Boas férias pra vcs Deus abençoe muito “, escreveu uma. “De novo menino? Até quando vai ser suas férias“, quis saber outra, sem respostas!

utros ainda comentaram: “Boas férias Gottino! Balanço Geral não vai ser o mesmo, mais férias é bom demais Deus abençoe vocês feliz férias “, disse uma. “Gottino saí mais de férias do que trabalha kkk“, brincou outra seguidora. “Boa noite Gottino! Boas férias. Bom descanso. Deus abençoe grandemente você e sua família “, desejou mais uma internauta.

Areavip Fernando Melo