Rayssa, João Fonseca, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem ao Laureus

Maior premiação do esporte mundial ocorrerá em 20 de abril, em Madri

Brasil – Os atletas brasileiros Rayssa Leal (skate), Yago Dora (surfe), João Fonseca (tênis) e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho (natação paralímpica) estão entre os indicados ao prêmio Laureus World Sports Awards, considerado o Oscar do esporte, em categorias diversas. A lista, divulgada nesta terça-feira (3), elenca os melhores na temporada de 2025. Os vencedores serão definidos pelo juri da Academia Laureus, formado por grandes nomes do esporte (recordista mundiais e detentores de títulos olímpicos). A entrega do troféu ocorrerá em 20 de abril, durante cerimônia em Madri (Espanha).

No ano passado, a ginasta paulistaRebeca Andrade faturou o Laureus na categoria “retorno do ano”, por ter subido ao pódio na Olimpíada de Paris 2024 (ouro no solo, prata no individual geral e no salto, além de bronze por equipes) após superar uma série de lesões.

A skatista Rayssa Leal, de 18 anos, concorre pela quarta vez ao troféu Laureus – as anteriores foram em 2020, 2023 e 2024. Maranhense da cidade de Imperatriz, ela foi indicada na categoria “melhor atleta de ação”. No ano passado, a medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024) foi tetracampeã da Liga Internacional de skate street (Street League Skateboarding-SLS).

Na mesma categoria que Rayssa está o compatriota Yago Dora. O surfista catarinense recebeu a primeira indicação ao Laureus na carreira, após faturar o título inédito do circuito mundial de surfe e, de quebra, encerrar 2025 na liderança do ranking mundial.

Quem também entrou na lista pela primeira vez foi o tenista carioca João Fonseca, de 19 anos, que concorrerá na categoria “revelação do ano”. Após iniciar 2025 em 145º lugar no ranking mundial, o brasileiro subiu 121 posições e fechou o ano entre os melhores 24 tenistas do planeta. A subida meteórica ocorreu após a conquista de títulos (ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia) e incríveis vitórias sobre os experientes Andrey Rublev (Rússia),Hubert Hurkacz (Polônia) e Denis Shapovalov (Canadá).

Também estreante na lista de indicados ao Laureus, o multicampeão paralímpico Gabriel Araújo (três ouros em Paris 2024 e dois em Tóquio 2020) concorre na categoria “melhor atleta com deficiência”. Na temporada passada, ele foi tricampeão mundial paralímpico no nado livre, classe S2 (limitações físico-motoras) nos 50m, 100m e 200m.

O nadador paralímpico Daniel Dias é o brasileiro que mais conquistou prêmios Laureus para o Brasil. Ele soma três troféus como “melhor paratleta do ano”, nas edições de 2009, 2013 e 2016. Em 2002, o jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, foi o primeiro atleta do país a se contemplado. No ano seguinte, o skatista carioca Bob Burnquist venceu na categoria melhor atleta de esportes ação.

Em 2003, Ronaldo Nazário (BRA) foi o primeiro do país a obter a distinção. Coincidentemente na mesma categoria de Rebeca Andrade: Retorno do Ano. Também em 2003, o Laureus premiou a seleção brasileira masculina adulta de futebol como a equipe do ano, pelo pentacampeonato mundial conquistado no ano anterior.

