R$ 2,5 milhões: Cruzeiro de Alexandre Mattos atravessa o Flamengo para assinar grande contratação

A comissão técnica do Flamengo vem buscando alternativas diante das ausências do elenco, para não perder o rendimento em campo

Tropeçou no Brasileirão

Flamengo sofreu uma derrota de virada diante do Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota, a equipe se manteve na liderança da competição, mas perdeu a vantagem que tinha e viu o Bahia se aproximar.

A comissão técnica comandada por Tite vem buscando alternativas para minimizar as ausências dentro de campo, já que foram oito no último jogo. Mas, acabou se decepcionando com o desempenho de Gabigol em campo, que não vem conseguindo aproveitar as oportunidades em campo.

Desta forma, antes de negociar a saída de algum jogador, a gestão vem consultando o treinador. Assim, a diretoria acabou recuando na vende do lateral Wesley, que apesar de contestado pela torcida, vem ganhando a confiança da comissão técnica.

Em busca de reforços

Com as perdas que ocorreram por lesão e convocações para a Copa América, a diretoria entendeu a importância de ter boas peças de reposição. Por conta disso, alguns nomes começaram a ser ventilado nos bastidores.

Michael foi colocado na lista de negociáveis pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Rubro-Negro tem como objetivo repatriar o atleta. Mas, diante da qualidade em campo, viu a concorrência aumentar sobre o jogador.

Isso porque, Grêmio e Cruzeiro buscaram a contratação do jogador. E o que pode dificultar a chegada do atleta na equipe carioca foi a negociação que acabou melando para a chegada de Dudu na Raposa.

Qualificação do elenco é prioridade

Desta forma, o Cruzeiro entrou pesado na negociação por Michael, ficando disposto a pagar um salário semelhante ao de Dudu, cerca de R$ 2,5 milhões por mês. O que pode acabar colocando a equipe mineira em vantagem nessa disputada.

Entretanto, o que pode dificultar é que o Al-Hilal recuou na negociação entendendo a importância do jogador para o elenco nesse momento, já que Jorge Jesus pediu a permanência diante da lesão de Neymar.

Com o camisa 10 retornando apenas em setembro, Michael seria o titular da equipe nesse momento. Desta forma, o clube árabe deve negociá-lo apenas no final do ano, no meio da temporada lá.

amazonianarede

Bolavip Brasil geovana barcelos