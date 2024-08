R$ 124 milhões: Campeão do Mundial Sub-20 com o Flamengo de Filipe Luis desperta interesse da Europa

Vários times europeus estão observando o jogador e o Fla quer arrecadar com a venda da joia da base

Jovem de saída?

O Flamengo foi campeão Mundial Sub-20 ontem (24), em vitória para cima do Olympiakos, da Grécia. A equipe é comandada pelo treinador Filipe Luís, ex-jogador e ídolo do CRF.

A equipe conta com muitos jogadores que já são tratados como destaques e chamam atenção. Shola, Matheus Gonçalves e Lorran são alguns deles.

Porém, outros nomes também se destacam e estão na mira do futebol europeu. O Rubro-Negro Carioca é um dos clubes que mais vem arrecadando com vendas e isso deve se manter.

Um nome do time campeão com Filipe Luís que também está na mira da Europa é o zagueiro Iago Silva. De acordo com informações do site RTI Esporte, ele está na mira da Europa e pode ser negociado.

Interesse do exterior

As notícias do Flamengo, publicadas no portal dão conta de que ele está na mira de times dos seguintes países: Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal.

Ele vem sendo observado há um tempo e o Fla já entende que deve receber propostas em breve pelo defensor. Para se ter ideia, o Clube da Gávea espera arrecadar um valor alto pelo seu jogador.

Conforme o texto publicado no site RTI Esporte, o Fla entende que para liberar o zagueiro Iago Silva para o mercado europeu quer um valor de 20 milhões de euros (quantia que equivale a cerca de R$ 124 milhões).

Mais notícias do Flamengo

Hoje (24), Flamengo x Bragantino se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo está marcado para às 20h e o Mengão, atual 4º colocado com 41 pontos, precisa da vitória para se manter na parte de cima da tabela.

Já em relação ao mercado da bola, na atual janela de transferências, o Rubro-Negro Carioca já anunciou Michael e ainda tem conversas avançadas para fechar com Alcaraz, Alex Sandro e Gonzalo Plata.

