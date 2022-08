Compartilhar no Facebook

Quem paga a conta? Deolane Bezerra reage com alfinetada à polêmica com Caio Castro: ‘Ajuda, né’

Deolane Bezerra publicou uma indireta para Caio Castro no Twitter nesta quarta-feira (27). A alfinetada veio após o ator afirmar que a atitude de um homem em pagar a conta de um encontro não pode ser vista como uma obrigação. Atualmente, Caio namora a modelo Daiane de Paula, repórter e assistente de palco do programa do “Faustão na Band”.

“Tem uma diferença entre você pagar a conta e você ter que pagar a conta. Me incomoda muito, muito, que é o que não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, eu ter que isso…Eu tenho porr* nenhuma, pra começar”, disse em uma recente entrevista.

Viúva de MC Kevin, a advogada não perdeu a oportunidade de ironizar o comentário do artista, com direito a emoji revirando os olhos. “Se tá ruim ‘para mim’, imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher, ajuda né”, disparou a influenciadora, que tem o costume de falar o que pensa nas redes sociais e também em entrevistas.

Caio Castro se incomoda ao ter que pagar a conta em um encontro

No podcast Sua Brother, Caio Castro falou sobre pagar a conta em encontros e disse não ter a obrigação de custear tudo sozinho. De acordo com o empresário, o problema é a imposição do pagamento, a obrigatoriedade em bancar o encontro apenas por ser homem, seguindo uma tradição.

“Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro, já pago a conta… Não chega nem conta, já está resolvido… Agora pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha”, rebateu.

purepeople-Patrícia Dias