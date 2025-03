Queijo, presunto e filé: ação apreende toneladas de produtos vencidos em Manaus

Todo o material apreendido foi encaminhado ao lixão municipal, uma vez que não apresentava condições para consumo

Manaus – Aproximadamente sete toneladas de produtos de origem animal com validade vencida foram apreendidos, na manhã desta segunda-feira (10). Queijos, embutidos, fracionados, presunto de peru, requeijão, bacon, mortadela, lombo suíno, filé mignon de suíno e fiambre, entre outros, estavam armazenados em uma residência no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

A fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) aconteceu após uma denúncia encaminhada à ouvidoria da Adaf e contou com apoio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon-AM).

Todo o material apreendido foi encaminhado ao lixão municipal para destruição, uma vez que não apresentava condições adequadas para consumo. Trata-se da maior apreensão de produtos fracionados já realizada pela Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa) da Adaf.

O fiscal agropecuário médico veterinário, Márcio Merencio Panza, explica que, além da grande quantidade de mercadorias com prazo de validade vencido, o proprietário da residência também mantinha, sem autorização, uma câmara frigorífica com capacidade para armazenar até dez toneladas.

“Um cômodo da casa também funcionava como uma unidade clandestina de fracionamento, onde produtos eram fatiados e embalados para distribuição, sem selo de inspeção ou qualquer garantia de segurança ao consumidor”, disse Panza.

Inquérito policial

A Decon informou que um inquérito policial será aberto para investigar o caso, já que a venda de produtos com validade vencida é um crime contra a saúde pública, com pena de detenção de dois a cinco anos ou multa.

O diretor-presidente da Adaf, José Omena, destaca que a participação da população é fundamental no combate à clandestinidade. “Parte da missão da Adaf é zelar pela saúde pública, e a população nos ajuda, por meio de denúncias, a combater a produção, armazenamento e distribuição ilegal de produtos de origem animal”, comentou. As denúncias podem ser feitas diretamente no site da Adaf (www.adaf.am.gov.br) ou pelo telefone da Ouvidoria, (92) 99380-9174.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am