Queda de avião militar na Colômbia deixa 8 mortos e 77 feridos

Aeronave transportava mais de 120 militares; 14 vítimas estão em estado grave

Colômbia – Um avião militar da Força Aérea da Colômbia caiu nesta segunda-feira (23) com mais de 120 pessoas a bordo, provocando mortes e deixando dezenas de feridos. Até o momento, oito óbitos foram confirmados e 77 sobreviventes foram resgatados e encaminhados a hospitais.

Entre os feridos, 14 estão em estado grave, segundo autoridades locais. A aeronave envolvida no acidente é um Lockheed C-130 Hercules, modelo amplamente utilizado para transporte de tropas.

De acordo com o presidente Gustavo Petro, havia 125 pessoas a bordo, sendo 114 passageiros e 11 tripulantes. O acidente ocorreu logo após a decolagem do município de Puerto Leguízamo, quando a aeronave apresentou problemas e caiu a poucos quilômetros do aeroporto.

O ministro da Defesa, Pedro Arnulfo, classificou o episódio como “profundamente doloroso” e informou que equipes de resgate foram rapidamente mobilizadas para prestar socorro às vítimas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo o comandante da Força Aeroespacial colombiana, general Fernando Silva, há indícios de que a aeronave enfrentou dificuldades logo após decolar, possivelmente ao tentar ganhar altitude.

Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias da queda. Enquanto isso, equipes seguem atuando no local do acidente, onde há uma base militar próxima, o que facilitou o início rápido das operações de resgate.

O presidente Gustavo Petro lamentou o ocorrido e classificou o acidente como “horrível”, além de destacar a necessidade de investimentos e modernização nas forças armadas do país.

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Da Redação Portal d24am