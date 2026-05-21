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Neta de Mussolini ganha prêmio milionário ao vencer reality na Itália

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução/Instagram/@alemussolini_) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/neta-de-mussolini-ganha-premio-milionario-ao-vencer-reality-show-na-italia/

Alessandra Mussolini recebeu 55% dos votos do público e vai receber o equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões

Itália – Alessandra Mussolini, neta de Benito Mussolini, líder do regime fascista na Itália, foi anunciada como a vencedora do “Grande Fratello VIP”, a versão italiana do reality show “Big Brother”.

Ela recebeu 55% dos votos do público e levou o prêmio de 550 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões. A atriz e apresentadora Antonella Elia ficou em segundo lugar na disputa.

amazonianarede
Do R7 Portal d24am

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