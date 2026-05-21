Neta de Mussolini ganha prêmio milionário ao vencer reality na Itália

Alessandra Mussolini recebeu 55% dos votos do público e vai receber o equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões

Itália – Alessandra Mussolini, neta de Benito Mussolini, líder do regime fascista na Itália, foi anunciada como a vencedora do “Grande Fratello VIP”, a versão italiana do reality show “Big Brother”.

Ela recebeu 55% dos votos do público e levou o prêmio de 550 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões. A atriz e apresentadora Antonella Elia ficou em segundo lugar na disputa.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am