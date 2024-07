Quadro que era de Eliana no SBT deve ser comandado por Luciano Huck na Globo

Ao que parece não foi apenas Eliana que a Globo roubou do SBT, junto com a apresentadora a emissora carioca também trouxe um quadro que foi comandado por ela em seu programa na emissora de Silvio Santos.

De acordo com informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, durante o A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, na RedeTV!, Luciano Huck deverá comandar dentro do seu Domingão o Drive Thru Okê.

A direção da emissora ao que parece está animada com o projeto, que fez sucesso sob o comando da loira na emissora de Silvio Santos. Na época em que foi exibido no SBT, o quadro foi uma estratégia e ideia da própria Eliana, nele, ela premiava um participante com 10 mil reais.

O quadro era gravado na área externa dos estúdios do SBT em São Paulo e os participantes participavam dentro de um carro e percorria o estacionamento da emissora, algo diferente de tudo que já foi feito na TV.

Com a ida de Eliana para a Globo, o canal agora tem desenhado a atração para ser comandada pelo marido de Angélica, Eliana, por sua vez, faria apenas uma participação no primeiro episódio do quadro, como jurada. Ainda não se sabe se a estreia acontecerá ainda este ano, ou apenas no próximo. Vamos aguardar!

O Drive Thru Okê, vale dizer, foi trazido por Eliana para o Brasil e tem origem coreana. Porém, o jornalista não soube informar se foi a própria Eliana que entregou o projeto para a Globo, ou se a emissora já tinha a intenção de colocar a atração na sua programação.

amazonianarede

Areavip Bruno Silva