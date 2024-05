Profissionais abandonam hospital de Manaus devido à falta de pagamento

Manaus- Seguranças, maqueiros, e a equipe de recepção, de um serviço terceirizado abandonaram seus postos na noite desta quinta-feira (9), no Hospital Platão Araújo, na zona leste de Manaus. O motivo da decisão, seria a falta de pagamento por parte das empresas que prestam serviços às unidades de saúde.

De acordo com testemunhas, os profissionais da segurança, maqueiros e a equipe de recepção abandonaram a unidade de saúde devido à falta de pagamento há cerca de oito meses.

Policiais Militares foram acionados para fazer a segurança do local. Testemunhas informaram que os profissionais do Hospital 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus também abandonaram seus postos por falta de pagamento.

Solicitamos esclarecimentos do Governo do Amazonas por meio de nota, no entanto, até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.

amazonianarede

d24am