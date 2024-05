Manaus FC estreia com vitória na Copa Amazonas Sub-20

Com a confiança impulsionada por essa vitória inicial, o Manaus se prepara para enfrentar o São Paulo

Manaus – O Manaus Futebol Clube deu um grande passo em direção à Copa São Paulo de Futebol Júnior ao iniciar sua jornada na Copa Amazonas Sub-20 com uma impressionante vitória por 3 a 0 contra o RB do Norte.

O jogo de estreia, realizado nesta sexta-feira (17), viu o Manaus dominar o campo e garantir uma vitória convincente sobre seu oponente.

Com gols marcados por Levy, Joel e Ruan, o Manaus estabeleceu sua presença desde o início do jogo, demonstrando habilidade e determinação. O único gol marcado no segundo tempo, pelo talentoso Ruan, consolidou ainda mais a vitória do time.

Agora, com a confiança impulsionada por essa vitória inicial, o Manaus se prepara para enfrentar o São Paulo. A Partida ocorre no dia 23 de maio às 14h30.

