Professor é demitido após usar a mesma seringa em 40 alunos durante experiência

Espírito Santo – Um professor de Química, cuja identidade não foi revelada, foi demitido após usar a mesma seringa em mais de 40 alunos durante experiência. O caso ocorreu em uma escola pública da cidade de Laranja da Terra, na região Serrana do Espírito Santo. Os estudantes têm entre 16 e 17 anos e precisaram ser levados para hospital para fazer exames.

De acordo com informações, o professor realizou teste de tipagem de sangue nos adolescente durante experiência na sala de aula. Os estudantes precisaram ser hospitalizados porque o professor teria utilizado a mesma agulha para realizar todos os testes, nos 44 alunos. Os exames teriam ocorrido na última quinta-feira (13), mas o caso só veio à tona no dia seguinte, sexta-feira (14).

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), os estudantes são alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Eles foram submetidos a teste rápido de diagnóstico de infecção, que deu negativo para todas as doenças testadas.

Em nota, a secretaria disse que os “alunos estão bem, frequentando as aulas normalmente. Todos os 44 estudantes foram submetidos a teste rápido de diagnóstico de infecção, que deu negativo para todas as doenças testadas”.

A secretaria informou também que o professor teve o contrato encerrado. O caso foi enviado para a Corregedoria da Sedu.

