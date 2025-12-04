Leoa apresenta melhora e tem data para voltar à jaula após morte de jovem

Segundo um comunicado, a leoa está mais calma, reagindo bem ao tratamento e sendo acompanhada de perto

Paraíba – A leoa Leona, que atacou e matou um jovem de 19 anos após ele invadir o recinto no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, no último domingo (30), já tem previsão para voltar ao espaço onde vivia. De acordo com informações divulgadas pelo zoológico na quarta-feira (3), o animal deverá retornar à jaula original até sexta-feira (5).

Em nota publicada no Instagram, o parque informou que a leoa apresentou melhora significativa:

“Leona amanheceu mais calma, está reagindo bem ao tratamento e sendo acompanhada de perto todos os dias. Mantendo essa evolução, até sexta-feira ela deve estar novamente no recinto”, diz o comunicado.

Desde o ataque, ocorrido na manhã de domingo, o animal foi isolado do público. O episódio aconteceu quando Gerson de Melo Machado, conhecido como “Vaqueirinho”, escalou um muro de aproximadamente 6 metros, passou pelas barreiras de proteção e utilizou uma árvore para conseguir entrar na área reservada ao felino.

O parque estava aberto à visitação no momento, e o incidente foi registrado em vídeo por alguns visitantes.

De acordo com o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC), a causa da morte do jovem foi choque hemorrágico, resultante de ferimentos perfurantes e contundentes no pescoço.

A prefeitura informou que Gerson tinha transtornos mentais e lamentou profundamente o ocorrido.

