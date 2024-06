Prima de MC Binn anuncia perda de bebê que podia ser de Lucas Buda

Quando descobriu a gravidez, a cantora de funk disse que tinha 70% de certeza que o filho era do ex-bbb

São Paulo – Nina Capelly, prima de MC Binn, anunciou neste domingo (9) nas suas redes sociais que perdeu o bebê que estava esperando. A cantora de funk disse que tinha 70% de certeza que o filho era do ex-bbb Lucas Buda, com quem viveu um affair e, sem seguida descobriu a gravidez,

“Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também. Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, onde eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém”, declarou Nina.

“Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném. Eu tive o Bernardo, que foi a minha primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente…”, continuou.

Nina disse que apesar da criança não ter sido planejada, ela queria muito ter o bebê: “Ia ser benção em nossas vidas, mas Deus quis assim. Estou tendo todo o apoio dele em questão de psicólogo e de estar ali do meu lado”, concluiu.

Conforme explicou Nina, ela e Buda tiveram relações sexuais quatro vezes no tempo que ficaram juntos, todas sem uso de preservativo, mas com o uso de pílula do dia seguinte.

Ela também disse ter contatado a ele após a descoberta, mas que não que foi ignorada. Lucas disse que a notícia o deixa chateado porque não teria chances do filho ser seu, mas que estava disponível para fazer o teste de DNA.

