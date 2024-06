Preta Gil recebe alta hospitalar e se pronuncia sobre seu estado de saúde

Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (10) após tratar uma infecção urinária causada por um cálculo renal

Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (10) após tratar uma infecção urinária causada por um cálculo renal. Por causa do problema de saúde, a cantora cancelou sua agenda de compromissos na última sexta-feira (7).

Por meio das redes sociais, a filha de Gilberto Gil se pronunciou: “Recebi alta e estou muito feliz de estar em casa, estar em casa tudo é melhor”. “Vou me instalar, chegar direito e depois faço um vídeo explicando tudo direitinho para vocês. O que eu tenho, o que fiz no hospital e o que vou me fazer nos próximos dias pra me recuperar”, avisou a cantora.

Em maio a recuperação, Preta Gil recebeu ajuda do amigo e influenciador Gominho. “Hoje ele vai apresentar o TVZ no meu lugar”, comentou a artista.

À revista Quem, Flora Gil, que é madrasta de Preta, já havia falado da alta que a artista recebeu: “Preta já está com alta. Ela teve uma pedrinha , um cálculo renal, que resolveu rápido, graças a Deus”.

