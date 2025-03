Presidente do TCE-AM prestigia solenidade de posse de Jean Cleuter na OAB-AM

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, esteve entre as autoridades que compuseram a mesa de honra na posse do presidente reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), Jean Cleuter Mendonça. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira (21), no Teatro Amazonas, em Manaus, e destacou a importância da advocacia na defesa da democracia e dos direitos humanos no Estado.

Além da conselheira Yara Lins, prestigiaram o evento o conselheiro-corregedor Josué Cláudio de Souza Neto e a procuradora Fernanda Cantanhede, representante do Ministério Público de Contas (MPC-AM).

Durante seu discurso, Jean Cleuter destacou que uma das prioridades da nova gestão será criar a Ouvidoria da Mulher, iniciativa que segue exemplos bem-sucedidos de outros órgãos do Amazonas, entre eles o próprio TCE-AM, que por iniciativa da conselheira Yara Amazônia Lins instituiu sua Ouvidoria da Mulher em 2024.

“A criação da Ouvidoria da Mulher representa um passo importante para garantirmos igualdade e justiça dentro e fora da advocacia. Nosso compromisso é também ampliar a presença da OAB em todos os municípios amazonenses, fortalecendo o papel social da advocacia no estado”, afirmou Jean Cleuter.

A solenidade também reuniu outras importantes autoridades, incluindo o presidente nacional da OAB, José Alberto Simonetti; o governador Wilson Lima; o prefeito David Almeida; o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Jomar Fernandes; a procuradora-geral de Justiça, Leda Mara; além de membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desembargadores, juízes, deputados estaduais e federais.

Ao fim da cerimônia, Jean Cleuter recebeu oficialmente o diploma como presidente para o triênio 2025/2027, acompanhado pela nova diretoria da OAB-AM, conselheiros e integrantes da Caixa de Assistência dos Advogados.

A programação ainda contou com apresentação artística do cantor David Assayag, trazendo para o evento a cultura regional com a participação do boi Garantido.

Texto: Pedro Sousa

