Presidente do TCE-AM participa de posse das novas corregedora e ouvidora-geral do MPAM

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, integrou a mesa de honra da posse das procuradoras de Justiça Silvana Nobre e Sílvia Tuma, que assumiram, respectivamente, os cargos de corregedora-geral e ouvidora-geral do Ministério Público do Amazonas (MPAM) para o biênio 2025-2027. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira (14), no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo.

A solenidade reuniu diversas autoridades, entre elas o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, o governador Wilson Lima e o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade. Também estiveram presentes o conselheiro do TCE-AM, Érico Desterro, e a procuradora de contas do Ministério Público de Contas (MPC), Fernanda Cantanhede.

Em seu discurso, a nova corregedora-geral, Silvana Nobre, ressaltou a importância do trabalho conjunto dentro do Ministério Público. “Os anos em que atuei no Conselho Superior me deram a comprovação de que cada órgão e cada agente do Ministério Público constitui uma peça indispensável ao funcionamento desta gigantesca engrenagem”, afirmou.

Já a ouvidora-geral empossada, Sílvia Tuma, destacou o papel da Ouvidoria como canal de comunicação entre o MP e a sociedade. “Comprometo-me a contribuir para o engrandecimento da atuação ministerial e para a restauração da posição do Ministério Público como garantidor dos direitos cidadãos do nosso Estado”, declarou.

A procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, também destacou a relevância da nomeação das novas integrantes do MPAM e a ascensão das mulheres em posições de liderança dentro das instituições públicas.

A cerimônia foi prestigiada por servidores, promotores e procuradores de Justiça, além de representantes de diversas instituições do Amazonas.

