Presidente do TCE-AM participa de encontro com ministra do TSE, Cármen Lúcia

Na manhã desta terça-feira, 30, a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, participou de uma reunião com a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, em Manaus. A ministra está em sua primeira visita ao Amazonas desde que assumiu a presidência do TSE, em junho. O evento contou com a presença de autoridades locais, incluindo juízes eleitorais, desembargadores, o governador do estado, Wilson Lima e representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, expressou sua satisfação com a visita da ministra. “A presença da ministra Cármen Lúcia aqui em Manaus é de extrema importância, especialmente em um ano de eleição e em meio a desafios climáticos, como é o caso da seca extrema já projetada para o segundo semestre. Estamos satisfeitos em poder contribuir com o andamento das ações de preparo para o pleito”, afirmou a conselheira-presidente.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador João Simões, destacou a importância da visita da ministra Cármen Lúcia, especialmente a poucos meses das eleições municipais que ocorrerão em outubro, durante o período crítico de seca na região. “A presença da ministra é um fortalecimento para o Amazonas neste pleito”, afirmou. Ele também elogiou a entrega antecipada da lista de gestores com contas reprovadas pelo TCE-AM, ressaltando que essa antecipação será de grande ajuda para os trabalhos da corte eleitoral. “Essa ação do Tribunal de Contas é fundamental para nosso planejamento”, disse o desembargador à ministra.

Na agenda na capital do Amazonas, a ministra Cármen Lúcia participou de uma reunião na sede do TRE-AM para conhecer os detalhes dos preparativos para as eleições municipais, com especial atenção aos desafios impostos pela seca dos rios amazônicos. A ministra buscou entender os planos estratégicos para enfrentar essas dificuldades e garantir a realização do pleito de forma segura e eficiente.

Texto: Flávia Rezende