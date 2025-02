Presidente do TCE-AM participa da abertura dos trabalhos legislativos na Aleam

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, compôs a mesa de honra da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na manhã desta segunda-feira (3), no plenário Ruy Araújo. O evento marcou o início da 3ª Sessão da 20ª Legislatura e a posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026.

Além da presidente do TCE-AM, estiveram presentes na solenidade o conselheiro Josué Cláudio Neto, corregedor da Corte de Contas, além do procurador-geral de contas do Ministério Público de Contas, João Barroso.

Durante o evento, a presidente Yara Amazônia Lins destacou a importância da harmonia entre os Poderes e a relevância do trabalho técnico do Tribunal na fiscalização dos recursos públicos estaduais.

“O Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa têm um papel fundamental na construção de uma gestão pública mais eficiente e transparente. A harmonia entre as instituições fortalece a governança e garante que as políticas públicas cheguem com mais qualidade à população”, destacou a conselheira.

Com a nova posse, o deputado estadual Roberto Cidade comandará a presidência da casa legislativa até 31 de janeiro de 2027.

A sessão solene também contou com a presença do governador Wilson Lima, que, após a posse da nova Mesa Diretora da Aleam, fez a leitura da Mensagem Governamental, momento que marca o início das atividades legislativas do ano.

No discurso, o chefe do Executivo estadual apresentou um balanço das ações desenvolvidas em 2024 e as principais metas e diretrizes da administração para 2025.

Texto: Pedro Sousa