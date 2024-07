Presidente do TCE-AM palestra em feira de profissões para jovens estudantes

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, foi uma das palestrantes da Feira Mix Profissões, do colégio Pingo de Gente e Laviniense , direcionada a alunos do 9º ano ao Ensino Médio. Realizado na tarde desta segunda-feira (29), o evento contou com a participação de mais de 20 profissionais de diversas áreas que orientaram e inspiraram os jovens estudantes na escolha de suas futuras carreiras.

A conselheira-presidente iniciou sua palestra compartilhando sua trajetória profissional. Ela começou sua carreira aos 18 anos como taquígrafa no Tribunal de Contas, o que despertou seu interesse pela área. Determinada a avançar na carreira, ela se formou em Contabilidade e Direito, ingressando posteriormente como auditora do TCE através de concurso público. Em 2014, foi nomeada conselheira do TCE-AM.

Durante sua apresentação, Yara enfatizou a importância de foco, estudo e dedicação para alcançar posições de destaque. “A atuação de um conselheiro do Tribunal de Contas envolve diversas atividades voltadas para a fiscalização e controle das contas públicas, como a análise e julgamento de contas, emissão de pareceres, fiscalização e auditoria de órgãos públicos, entre outras”, explicou.

Ela ressaltou que o mercado de trabalho para auditores e conselheiros é altamente especializado mas, oferece diversas oportunidades, principalmente através de concursos públicos.

A conselheira destacou também o papel social significativo do Tribunal de Contas, que envolve a fiscalização do uso dos recursos públicos, contribuindo para a transparência e eficiência na administração pública.

“Ser um conselheiro do TCE exige habilidades técnicas, capacidades analíticas, comunicação eficaz, compromisso ético e habilidades de liderança”, afirmou.

Encerrando sua apresentação, a conselheira ofereceu conselhos valiosos aos estudantes interessados na área. “Para se tornar conselheiro, escolha uma graduação que tenha afinidade com a gestão pública, como Direito, Contabilidade, Administração ou Economia. Destaquem-se academicamente, busquem estágios em órgãos públicos e preparem-se rigorosamente para concursos públicos. Mantenham a ética e a integridade, e estejam sempre atualizados sobre mudanças legislativas e melhores práticas na área de controle e fiscalização pública”, disse.

Além da conselheira, também participaram profissionais de áreas como direito, engenharia, administração, empreendedorismo, marketing digital, psicologia, biomedicina, odontologia, entre outros, como representantes das Forças Armadas e professores especialistas em intercâmbio.

Texto: Pedro Sousa