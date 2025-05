Presidente do TCE-AM é homenageada em Congresso Internacional

Durante a cerimônia de abertura do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizada na noite desta segunda-feira (27), a conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, foi homenageada por sua liderança e atuação decisiva na organização do evento. O coordenador-geral da Escola de Contas, conselheiro Júlio Pinheiro, também foi homenageado. Duas placas foram entregues pelo presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro Edilberto Pontes, em reconhecimento ao empenho e profissionalismo da conselheira e de toda a equipe da Corte de Contas amazonense.

“Quero agradecer, em nome de toda a equipe do TCE-AM, por esse reconhecimento tão especial. Receber esta homenagem no início de um congresso dessa magnitude é motivo de orgulho, mas também de renovação do compromisso com o fortalecimento do controle externo e com a integração entre as instituições de fiscalização do Brasil e de outros países”, afirmou a conselheira Yara Amazônia Lins.

Ao justificar as homenagens, o conselheiro Edilberto Pontes destacou a importância de reconhecer aqueles que constroem, ao longo do tempo, o fortalecimento institucional. “A gente vai aprendendo ao longo da vida que tudo é construção, e cada um vai colocando um tijolo. A vida das instituições também é desse jeito: começa, as pessoas contribuem, vêm outras gestões. E é fundamental valorizar quem contribuiu. Se a gente constrói hoje, é a partir do alicerce que foi feito no passado. O Instituto Rui Barbosa tem essa alegria de ter tido grandes presidentes que muito contribuíram. E aqui a gente aproveita para homenagear também a conselheira Yara, que nos deu um apoio tão grande para que esse congresso fosse realizado, e o conselheiro Júlio Pinheiro, que merece todas as homenagens como coordenador técnico desta edição”, afirmou.

O conselheiro Júlio Pinheiro, coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, também foi homenageado na ocasião. A placa, entregue pela conselheira Yara e pelo presidente do IRB, marcou o reconhecimento pelos 15 anos de atuação da Escola de Contas, consolidada como referência em qualificação técnica e disseminação de conhecimento para o sistema de Tribunais de Contas.

A solenidade contou ainda com homenagens a ex-presidentes do IRB, representantes de Tribunais de Contas de países da América Latina, Europa e África, além de dirigentes de entidades do controle externo.

Com o tema “Desenvolvimento e Controle: Políticas Públicas Descentralizadas e a COP 30”, o congresso é promovido pelo TCE-AM e o Instituto Rui Barbosa, com apoio de entidades nacionais e internacionais. A programação segue até o dia 29 de maio, reunindo autoridades e especialistas para debater sustentabilidade, governança e inovação no setor público.

Texto: Flávia Rezende

DICOM TCE-AM